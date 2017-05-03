Голден Стэйт – Юта. Прогноз на матч (03.05.2017)

Голден Стэйт примет Юту в первом матче серии четвертьфинальной стадии Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» довольно предсказуемо уничтожили Портленд Трэйл Блэйзерс в стартовом раунде плей-офф, тогда как Юта намучалась с Лос-Анджелес Клипперс, обыграв соперника по итогам семи поединков.





Конечно, Юта уже может быть довольна сезоном, ведь прошла она довольно серьезного соперника, который был явным фаворитом в серии с Джаз. Повторить свой успех уже против Голден Стэйт не удастся, и ладно дома, но в гостях у Юты нет шансов.





Впрочем, именно Джаз заставили капитулировать последний раз Голден Стэйт на своей площадке – случилось это в середине апреля в заключительном поединке регулярного чемпионата, интересно, что до этого победная серия Уорриорз составляла 14 матчей.





Голден Стэйт помнит это и постарается сделать все возможное, чтобы взять уверенный реванш. Наверняка хозяева разгромят соперника, набрав против него уж точно более 110-ти очков, хотя результативность Голден Стэйт может оказаться и выше, если «воины» поймают кураж, что случается довольно-таки часто.