04:49 (+3) 02 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Голден Стэйт – Юта. Прогноз на матч (03.05.2017)
Дата события: 03 мая 05:30

Голден Стэйт примет Юту в первом матче серии четвертьфинальной стадии Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» довольно предсказуемо уничтожили Портленд Трэйл Блэйзерс в стартовом раунде плей-офф, тогда как Юта намучалась с Лос-Анджелес Клипперс, обыграв соперника по итогам семи поединков.


Конечно, Юта уже может быть довольна сезоном, ведь прошла она довольно серьезного соперника, который был явным фаворитом в серии с Джаз. Повторить свой успех уже против Голден Стэйт не удастся, и ладно дома, но в гостях у Юты нет шансов.


Впрочем, именно Джаз заставили капитулировать последний раз Голден Стэйт на своей площадке – случилось это в середине апреля в заключительном поединке регулярного чемпионата, интересно, что до этого победная серия Уорриорз составляла 14 матчей.


Голден Стэйт помнит это и постарается сделать все возможное, чтобы взять уверенный реванш. Наверняка хозяева разгромят соперника, набрав против него уж точно более 110-ти очков, хотя результативность Голден Стэйт может оказаться и выше, если «воины» поймают кураж, что случается довольно-таки часто.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал мачта больше 200,5» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100