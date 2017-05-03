Нэшвилл – Сент-Луис. Прогноз на матч (03.05.2017)

Нэшвилл примет Сент-Луис в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Это второй поединок на льду Нэшвилла, который ведет в противостоянии 2:1 и имеет все шансы увеличить свое преимущество, тем самым практически наверняка гарантировав свой выход в полуфинал турнира.





Сент-Луис проиграл в домашней встрече, сумел минимально победить во втором поединке, но снова уступил в гостях. Стоит отметить не лучшие действия Блюз в обороне, ведь они только однажды пропустили от соперника менее трех шайб. Скорее всего, и на этот раз Нэшвилл сыграет против Сент-Луиса результативно, но и гостям некуда деваться, а значит, они большими силами будут атаковать, пытаться держать в напряжении оборону соперника как можно дольше, надеясь на ошибки Нэшвилла.





А они могут случиться, так как команда до начала плей-офф котировалась довольно низко, чему были вполне оправданные причины. Да, пока Нэшвилл хорош, вот только удача может в какой-то момент отвернуться от команды, вполне возможно, что это произойдет уже в предстоящей встрече. Прогноз – минимальная победа одного из коллективов в результативном матче.