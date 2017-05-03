Аякс – Лион. Прогноз на матч (03.05.2017)

Аякс примет Лион в первом матче ½ финала Лиги Европы. Всего лишь один шаг остался командам до их главного поединка за последние годы, но важно не оступиться в полуфинале. Особенно тяжело будет Лиону в случае поражения, ведь французский гранд считается фаворитом противостояния и не имеет права разочаровать болельщиков.





Если говорить о предстоящей встрече в Нидерландах, то букмекеры отдают предпочтение хозяевам, что вполне логично. Аякс абсолютно во всех поединках 2017-го года выиграл, в том числе трижды в рамках Лиги Европы, не пропустив в свои ворота ни единого мяча. У Лиона же статистика в гостевых матчах не лучшая, а скажем, ниже среднего, поэтому надеяться на успех Лион может, но ничем это не подкреплено.





Лион, в принципе, устроит и ничья, особенно, если французы забьют в ворота Аякса. А сделать это, как кажется, Лион способен, причем даже в первом тайме у гостей будут моменты для взятия ворот – такой уж стиль игры Аякса, поостренный, в большей степени, на игре в атаке, что не прибавляет ни в коем случае надежности в обороне.