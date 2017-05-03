Монако – Ювентус. Прогноз на матч (03.05.2017)

В первом матче полуфинала Лиги Чемпионов Монако примет Ювентус. Туринский клуб является фаворитом противостояния, но во многом потому, что команда более опытный еврокубковый боец, особенно если говорить о последних годах. Ювентус не так давно доходил до финала главного клубного турнира Европы, отличные шансы повторить успех «Старая синьора» имеет и сейчас.





Монако, конечно, феноменален, но Ювентус все-таки для молодого коллектива очень серьёзный соперник, которому под силу выиграть как в домашней встрече, так и в гостевой. Непременно, Ювентус на поле Монако предпримет попытку забить и, предположим, у итальянцев это получится сделать, впрочем, вряд ли без забитого мяча уйдут «монегаски», учитывая их результативность в нынешнем сезоне.





Ставка на «обе забьют» здесь вполне оправданна, выбирать же из других исходов, особенно из рынков 1-Х-2 тяжелее, ведь игра может пойти какая-угодно, любой результат здесь как минимум возможен. И все-таки рискнем сделать предположение – соперники разойдутся миром 2:2, что устроит гостей.



