Питтсбург – Вашингтон. Прогноз на матч (02.05.2017)

Питтсбург примет Вашингтон в третьем матче серии четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли. На данный момент «пингвины» впереди 2:0, обыграв довольно сильного соперника дважды на его льду. Не удивительно, что Питтсбург является фаворитом предстоящей встречи, хоть коэффициенты на успех хозяев не такие низкие, как могли бы быть.





А всё потому, что для Вашингтона предстоящий матч важен, ведь уступив в нем, шансы оказаться победителем противостояния практически на сто процентов иссякнут. Наверняка Вашингтон, которому нечего терять, все силы бросит в атаку, стараясь в буквальном смысле «задавить» команду хозяев.





Такая манера игры Кэпиталз должна поспособствовать высокой результативности, скорее всего, будет заброшено здесь минимум 5 шайб. Кстати, на протяжении долгого времени очные поединки команд радуют результативностью, например, в одном из матчей регулярного чемпионата Питтбург одолел Вашингтон дома 8:7. Подобного счета сложно ожидать уже в плей-офф, но соперники часто в атаке действуют лучше, чем в обороне.