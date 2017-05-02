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Питтсбург – Вашингтон. Прогноз на матч (02.05.2017)
Дата события: 02 мая 02:30

Питтсбург примет Вашингтон в третьем матче серии четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли. На данный момент «пингвины» впереди 2:0, обыграв довольно сильного соперника дважды на его льду. Не удивительно, что Питтсбург является фаворитом предстоящей встречи, хоть коэффициенты на успех хозяев не такие низкие, как могли бы быть.


А всё потому, что для Вашингтона предстоящий матч важен, ведь уступив в нем, шансы оказаться победителем противостояния практически на сто процентов иссякнут. Наверняка Вашингтон, которому нечего терять, все силы бросит в атаку, стараясь в буквальном смысле «задавить» команду хозяев.


Такая манера игры Кэпиталз должна поспособствовать высокой результативности, скорее всего, будет заброшено здесь минимум 5 шайб. Кстати, на протяжении долгого времени очные поединки команд радуют результативностью, например, в одном из матчей регулярного чемпионата Питтбург одолел Вашингтон дома 8:7. Подобного счета сложно ожидать уже в плей-офф, но соперники часто в атаке действуют лучше, чем в обороне.

 

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 4,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Париматч.
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