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Кливленд – Торонто. Прогноз на матч (02.05.2017)
Дата события: 02 мая 02:00

В первом матче серии четвертьфинальной стадии Национальной баскетбольной ассоциации Кливленд Кавальерс примут Торонто Рэпторс. Команды отнюдь не равными расцениваются букмекерами, особенно если говорить о предстоящей встрече – в ней Кливленд явный фаворит.


Но этому удивляться вряд ли стоит, ведь Кливленд действующий обладатель трофея, который на своей площадке зачастую добивается успеха. Кавальерс не имеют права начать серию с домашнего фиаско, что, конечно, пошатнуло бы все котировки.


Кливленд встретился с Торонто в заключительном поединке регулярного чемпионата – дома Кавальерс потерпели поражение 83:98, хоть такой результат и не должен был расстроить команду. В плей-офф Кливленд предстанет во всей красе, не исключено даже, что команда в итоге выиграет серию с сухим счетом, как это случилось накануне в противостоянии с Индианой. И все же нельзя не отметить упорство Индианы, обыграть которую было не так уж просто в каждом из поединков, непременно даст фавориту бой и Торонто. Предположим, что Торонто выиграет две четверти из четырех в предстоящей встрече.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Торонто с форой +9,5» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Париматч.
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