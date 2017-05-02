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Урал – Локомотив Москва. Прогноз на матч (02.05.2017)
Дата события: 02 мая 18:45

Урал сыграет с московским Локомотивом в финальном матче Кубка России. Для «железнодорожников» победа в турнире является единственной возможностью скрасить провальный сезон, да еще и как. Именно Локомотив считается фаворитом поединка, вдвойне команде будет обидно, если она не добьется успеха.


И Локомотив, и Урал, как кажется, начали подготовку к финальной встрече уже давно, ведь команды не радовали хорошей игрой и результатами в последних встречах, явно экономив силы. Но не только функциональная сторона здесь может повлиять на исход, особое значение имеет класс и опыт. И то и другое выше у Локомотива, а еще «железнодорожники» хоть не большое, но имеют преимущество над клубом, представляющим Екатеринбург, в очных поединках.


Впрочем, предыдущие две игры завершились вничью, а Урал оба раза поражал ворота Локомотива. Предположим, что сейчас москвичи сыграют в обороне более слаженно и если все-таки выиграют в основное время, но минимальной, либо через «низ». Соответственно прогноз – победа Локомотива 1:0 или 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «хотя бы одна из команд не забьет» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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