Астана – Кайрат. Прогноз на матч (02.05.2017)

В центральном матче 10-го тура Чемпионата Казахстана Астана примет Кайрат. На данный момент команды лидируют в турнирной таблице, набрав 22 и 18 очков соответственно. То есть, Астана в любом случае сохранит первое место, тогда как Кайрат может потерять вторую строчку и наверняка это случится, если гостям не удастся победить.





В отличие от Астаны, Кайрат в нынешнем сезоне еще не проигрывал, а отставание от своего принципиального соперника обусловлено большим количеством ничьих – 6. Кайрат довольно результативен, особенно если говорить о последних поединках – команда в прошлом туре обыграла Акжайык 4:1, до этого разошлась миром с клубом Иртыш Павлодар 3:3.





В очных матчах Кайрат имеет преимущество над Астаной, но вот в финале Кубка Казахстана, например, футболисты Кайрата оказались слабее Астаны, уступив 1:0. Предположим, что и предстоящая встреча не подарит обилия забитых мячей, хотя 2-3 гола здесь вполне можно ожидать. Прогноз – ничья 1:1 или минимальная виктория 2:1 одного из коллективов.