Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (02.05.2017)

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов состоится мадридское дерби – Реал примет Атлетико. Ранее команды четыре раза в двадцать первом веке пересеклись в главном клубном турнире Европы и «королевский клуб» ни разу не проиграл, причем дважды одолел «матрасников» в финале.





Не удивительно, что именно Реал является фаворитом как противостояния, так и конкретно взятого поединка. «Сливочные» находятся в хорошей форме, несмотря даже на недавнее поражение от каталонской Барселоны дома, из-за чего Реал уступил «сине-гранатовым» лидирующую позицию в чемпионате. Впрочем, у команды есть матч в запасе, с высокой долей вероятности Реал все-таки выиграет Примеру, но еще более приоритетной задачей является первенство в Лиге Чемпионов.





На своем поле Реалу важно не пропустить от Атлетико, и этого можно добиться, если учесть, как действовала команда Зинедина Зидана в обороне против Атлетико в нынешнем сезоне. В двух встречах «матрасникам» удалось отличиться однажды – в концовке гостевого матча это спасло их от поражения – 1:1. Дома же Атлетико был разгромно повержен 3:0.