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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (02.05.2017)
Дата события: 02 мая 21:45

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов состоится мадридское дерби – Реал примет Атлетико. Ранее команды четыре раза в двадцать первом веке пересеклись в главном клубном турнире Европы и «королевский клуб» ни разу не проиграл, причем дважды одолел «матрасников» в финале.


Не удивительно, что именно Реал является фаворитом как противостояния, так и конкретно взятого поединка. «Сливочные» находятся в хорошей форме, несмотря даже на недавнее поражение от каталонской Барселоны дома, из-за чего Реал уступил «сине-гранатовым» лидирующую позицию в чемпионате. Впрочем, у команды есть матч в запасе, с высокой долей вероятности Реал все-таки выиграет Примеру, но еще более приоритетной задачей является первенство в Лиге Чемпионов.


На своем поле Реалу важно не пропустить от Атлетико, и этого можно добиться, если учесть, как действовала команда Зинедина Зидана в обороне против Атлетико в нынешнем сезоне. В двух встречах «матрасникам» удалось отличиться однажды – в концовке гостевого матча это спасло их от поражения – 1:1. Дома же Атлетико был разгромно повержен 3:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа мадридского Реала» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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