Краснодар – Анжи. Прогноз на матч (01.05.2017)

Краснодар примет Анжи в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Для хозяев поля победа в предстоящей встрече более важна, так как Краснодар ведет борьбу за бронзу, да и место в Лиге Европы, которое, если честно, еще команда себе не гарантировала.





Анжи располагается над зоной вылета и, как кажется, находится в полной безопасности. Иногда клуб из Махачкалы радует своих болельщиков, например, в 24-м туре команда в гостях в принципиальной встрече обыграла грозненский Терек. А вот в прошлом поединке результат Анжи явно не устроил – дагестанский клуб дома против аутсайдера чемпионата Томи не сумел добиться ожидаемого результата, победы (ничья 3:3).





В первом круге очная встреча Анжи и Краснодара победителя не выявила, как и не было забито мячей. Зато в нескольких поединках до этого краснодарцы уверенно оказывались сильнее Анжи, например, ровно год назад деклассировали соперника на своем поле 3:0. Подобный результат возможен и сейчас, особенно, если хозяева уйдут на перерыв ведя в счете. Прогноз – виктория Краснодара в первом тайме и матче.