15:34 (+3) 30 April 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Краснодар – Анжи. Прогноз на матч (01.05.2017)
Дата события: 01 мая 18:00

Краснодар примет Анжи в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Для хозяев поля победа в предстоящей встрече более важна, так как Краснодар ведет борьбу за бронзу, да и место в Лиге Европы, которое, если честно, еще команда себе не гарантировала.


Анжи располагается над зоной вылета и, как кажется, находится в полной безопасности. Иногда клуб из Махачкалы радует своих болельщиков, например, в 24-м туре команда в гостях в принципиальной встрече обыграла грозненский Терек. А вот в прошлом поединке результат Анжи явно не устроил – дагестанский клуб дома против аутсайдера чемпионата Томи не сумел добиться ожидаемого результата, победы (ничья 3:3).


В первом круге очная встреча Анжи и Краснодара победителя не выявила, как и не было забито мячей. Зато в нескольких поединках до этого краснодарцы уверенно оказывались сильнее Анжи, например, ровно год назад деклассировали соперника на своем поле 3:0. Подобный результат возможен и сейчас, особенно, если хозяева уйдут на перерыв ведя в счете. Прогноз – виктория Краснодара в первом тайме и матче.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Краснодара» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100