Крылья Советов – Оренбург. Прогноз на матч (01.05.2017)

Крылья Советов примут Оренбург в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Обе команды находятся в опасной зоне, что предполагает сумасшедшую интригу в противостоянии. На данный момент самарский клуб располагается ниже Оренбурга, а значит, в домашней встрече Крылья Советов не могут себе позволить потерять очки.





В случае победы хозяева обойдут Оренбург и, скорее всего, тульский Арсенал, но проблема в том, что до спасительного 12-го места будет еще очень далеко и вряд ли Крыльям Советов под силу отыграть отставание от Анжи и Урала.





Оренбург довольно неплохо выглядел в предыдущих матчах, например, дважды в трех поединках сумел победить, а накануне дома уступил Зениту, продемонстрировав хорошую игру в обороне – 1:0. Оренбург понимает, что главное для него в предстоящей встрече с прямым конкурентом не проиграть, вероятно, из-за этого гости сыграют в оборонительном стиле, осторожно будут выбираться на чужую половину поля, следовательно, поединок рискует оказаться малорезультативным. Тем более и в прошлых трех очных встречах соперники не баловали обилием забитых мячей – каждый из матчей завершался минимальной викторией одного из коллективов 1:0.