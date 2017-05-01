Томь – Зенит. Прогноз на матч (01.05.2017)

Томь примет Зенит в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Томичи располагаются в самом подвале турнирной таблицы чемпионата, практически лишившись шансов сохранить прописку в элите, тогда как его соперник находится в лидирующей группе и борется за место в Лиге Чемпионов.





Не удивительно, что букмекеры явное предпочтение отдают зенитовцам, хоть они и сыграют в гостях. Питерский клуб после болезненного поражения в поединке с московским Спартаком выиграл дважды и, кажется, набрал хорошую форму под конец сезона. Наверняка Зенит не испытает сложности во встрече с Томью, следует здесь ожидать даже разгрома, если с самого старта матча питерцы смогут реализовать один из многочисленных своих моментов.





Что касается прогноза, то именно варианты на первый тайм стоит рассматривать в первую очередь, ведь Зенит мотивирован и явно захочет снять все вопросы о победителе противостояния сразу, дабы избежать нервной концовки. Предположим, что представители Северной столицы выиграют как первый тайм, так и матч, Томь же даже не отличится против фаворита.