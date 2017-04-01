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Малага – Севилья. Прогноз на матч (01.04.2017)
Дата события: 01 мая 22:00

Малага примет Севилью в заключительном матче 35-го тура испанской Примеры. Шансы гостей с приближением поединка растут, следовательно, планомерно опускались коэффициенты на успех севильцев. Для них победа в предстоящей встрече носит обязательный характер, так как Севилья ведет борьбу с Атлетико Мадрид за итоговую третью позицию в чемпионате и на данный момент команда уступает «матрасникам» ровно три очка.


Задачей минимум для Севильи является сохранение места в Лиге Чемпионов, то есть, топ-4 турнирной таблицы. Совсем рядом Виляьрреал, который, как кажется, набрал хорошую форму, но и Севилья весьма неплохо действует в последних матчах.


Это же можно сказать и о Малаге, которая, впрочем, турнирной мотивации не имеет, так как находится в нижней части таблицы, при этом в полной безопасности от вылета. На своем поле Малага постарается порадовать болельщиков хорошей игрой, результат в таком случае зачастую оказывается на вторых ролях.


Севилья очень хорошо играет против Малаги, например, в первом круге дома команде удалось разгромить соперника. Что же касается гостевых встреч, то здесь у Севильи есть как победы, так и поражения, а если команды играют вничью, то непременно 0:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «одна из команда не забьет» за высокий коэффициент 2,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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