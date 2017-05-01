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Уотфорд – Ливерпуль. Прогноз на матч (01.05.2017)
Дата события: 01 мая 22:00

Уотфорд примет Ливерпуль в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги. На вечер субботы «красные» располагались на 3-й строчке турнирной таблицы, но основные соперники команды Юргена Клоппа своего слова еще не сказали, а по потерянным очкам дела как у Сити, так и у Юнайтед обстоят лучше, плюс Арсенал в случае двух викторий догонит Ливерпуль.


Такая ситуация обязывает в предстоящем матче выигрывать Ливерпуль, тем более против него сыграет не самый серьезный соперник, потерявший турнирную мотивацию уже давно. Уотфорд располагается в середине таблицы, даже при самом худшем стечении обстоятельств он не вылетит по итогам сезона. Подняться выше у лондонцев есть шанс, вот только вряд ли для Уотфорда принципиально, 13-е или 10-е место будет занято.


В предстоящей встрече хозяева постараются, в первую очередь, порадовать своих болельщиков красивой игрой, а лишь потом результатом. Дома команда выиграла трижды подряд и хотела бы продолжить серию, тем более оказавшись сильнее соперника из группы лидеров английского чемпионата. Стоит учесть, что Уотфорд дома неплох в обороне, отсюда и прогноз на «низ» в матче.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 2,27 от букмекерской конторы 1хбет.
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