Эдмонтон – Анахайм. Прогноз на матч (01.05.2017)

Эдмонтон примет Анахайм в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. После двух сыгранных поединков впереди Эдмонтон, одержавший две выездные победы. Несмотря на такой успех, в предстоящей встрече, которая для Эдмонтона к тому же домашняя, команда не считается явным фаворитом – букмекеры верят в успех Анахайма, а, соответственно, возрождение интриги.





Анахайм сам не свой был в домашних матчах, хотя Дакс имеют горький опыт поражений от Эдмонтона в текущем сезоне и в рамках регулярного чемпионата. Команда уступила гостям в начале года, причем была бита соперником со счетом 4:0.





Конечно, Анахайм хотел бы взять уверенный реванш в предстоящей встрече, вот только не кажется, что ему удастся завладеть ощутимым преимуществом, наверняка Эдмонтон будет огрызаться, отвечая на каждый выпад гостей своими атаками. По такой игре заброшенных шайб должно оказаться много, ну а как иначе, если Анахайму некуда отступать. Прогноз – виктория гостей 4:3, возможно, победитель встречи будет выявлен уже в овертайме.