ЦСКА – Спартак Москва. Прогноз на матч (30.04.2017)

Московское дерби и центральный поединок, пожалуй, всего чемпионата состоится в рамках 26-го тура российской Премьер-Лиги – ЦСКА сыграет со Спартаком. Казалось, что «красно-белых» после виктории над Зенитом можно было поздравлять с титулом, но уже в следующем поединке Спартак уступил Ростову, что дало возможность на расстояние семи очков приблизится «армейцам» к лидеру. Именно они на данный момент являются главным соперником спартаковцев в борьбе за чемпионство, обострится интрига, если в очной встрече ЦСКА одолеет Спартак и практически иссякнет, если будет зафиксирован любой другой исход.





Спартак понимает, что ничья его устроит, но не так уж легко будет завоевать очки. «Красно-белые» только однажды отличились в матче с Уралом накануне, а до этого трижды пропустили от ростовчан, не ответив ничем. ЦСКА, в свою очередь, значительно прибавил и выиграл дважды подряд в чемпионате с общей разницей 6:0 – в прошлом туре «армейцы» камня на камне не оставили от довольно сильного соперника – был повержен Локомотив 4:0.





Предположим, что на протяжении большей части поединка ЦСКА будет владеть инициативой, тогда как спартаковцы обороняться, защищая требуемый исход. Как минимум первый тайм не подарит результативного футбола, с учетом такого прогноза и ставка.