Ницца – ПСЖ. Прогноз на матч (30.04.2017)

Ницца примет ПСЖ в матче 35-го тура французской Лиги 1. Эта центральная встреча игрового дня, ведь сойдутся представители лидирующей группы, которые уже обеспечили свое участие в Лиге Чемпионов, пусть Ницца, скорее всего, будет пробиваться в групповой этап через стыковые поединки.





Ницце хорошо бы обыграть парижан и надеяться на то, что действующий чемпион Франции оступится еще несколько раз в концовке сезона. Вот только этого не случится, так как статистика говорит об обратном – ПСЖ в форме, имеет феноменальную серию побед в чемпионате, но, как не парадоксально, команда не лидирует в таблице, набрав равное количество очков с Монако, который впереди по дополнительным показателям и имеет матч в запасе.





Конечно, устроит ПСЖ только победа, от чего букмекеры и отдают явное предпочтение гостям. Столичный клуб в очных поединках последнего времени всегда против Ниццы был довольно результативен, но предыдущая встреча, в отличие от всех остальных, начиная с декабря 2012-го года, не принесла ПСЖ успех – ничья 2:2. Предположим, что сейчас фаворит снова победит и снова через «верх».