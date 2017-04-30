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Интер – Наполи. Прогноз на матч (30.04.2017)
Дата события: 30 апреля 21:45

В матче 34-го тура итальянской Серии А Интер примет Наполи. Миланский клуб в последнее время выступает очень плохо, из-за чего команда практически лишилась шансов обойти кого-то из лидирующей 5-ки, тем самым обеспечить себе место в Лиге Европы. Наполи же ведет борьбу за серебро чемпионата, только вот, скорее всего, южане все-таки останутся на третьей позиции, учитывая их 4-очковое отставание от Ромы.


Наполи котируется выше Интера, что и следовало предполагать, ведь неаполитанцы не проиграли ни разу, начиная с 7-го марта, когда потерпели фиаско в поединке с мадридским Реалом, вылетев из Лиги Чемпионов. Стоит отметить, что лишь дважды за почти два месяца команда сыграла вничью, кстати, в одной из встреч миров Наполи разошелся с туринским Ювентусом, а вторая ничья состоялась накануне – не удалось обыграть скромный Сассуоло на его поле – 2:2.


Предположим, что и матч Наполи с Интером окажется результативным, так как, по большому счету, командам нечего терять, и тем и тем нужно выигрывать, следовательно, идти большими силами вперед, оголяя тылы.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы 1хбет.
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