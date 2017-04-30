Рома – Лацио. Прогноз на матч (30.04.2017)

Римское дерби состоится в рамках 34-го тура итальянской Серии А – Рома сыграет с Лацио. «Волки» ведут борьбу за итоговое 2-е место в турнирной таблице, что даст команде возможность напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов следующего сезона. Лацио, в свою очередь, имеет отличные шансы оказаться в пятерке лучших, то есть, заняв, 4-ю или 5-ю позицию, получить билет в Лигу Европы.





Что касается турнирной мотивации, то виктория более важна для Ромы, от которой Наполи отстает всего на 4 очка, тогда как преимущество Лацио над представителями группы преследования составляет 6 пунктов. Вот только в дерби каждая из команд ставит перед собой максимальные цели, то есть хочет победить во что бы то ни стало.





Лацио выбил Ромы из Кубка Италии, но в чемпионате в поединках последнего времени «волки» были успешнее «орлов». Например, в первом круге Рома одолела Лацио 2:0, можно предполагать подобный счет и сейчас, только не кажется, что Рома все-таки сохранит собственные ворота в неприкосновенности. В прошлом туре Лацио 6 мячей отправил в ворота Палермо, рискнем спрогнозировать минимум 1 мяч от команды и во встрече с Ромой.