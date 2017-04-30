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Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз на матч (30.04.2017)
Дата события: 30 апреля 18:30

Дерби Северного Лондона состоится в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги - Тоттенхэм примет Арсенал. За «шпор» в этой встрече не сыграет Дембеле, получивший травму, то есть, Тоттенхэм наверняка в центре поля будет не столь убедительным, каким был в последнее время.


Тоттенхэм, между прочим, в чемпионате имеет феноменальную победную серию, благодаря которой команда стала единственным реальным конкурентом Челси в борьбе за чемпионство – на данный момент отставание Тоттенхэма от «аристократов» составляет 4 очка. Во многом из-за отличной игры команды букмекеры в предстоящей встрече явное предпочтение отдают Тоттенхэму, впрочем, Арсенал, как и хозяева, также имеют турнирную мотивацию.


«Канониры» располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице, имея в запасе на матч больше, чем все представители лидирующей пятерки, а Ливерпуль и вовсе провел на два поединка больше Арсенала. Определенные шансы по итогам чемпионата занять место в четвёрке у команды Арсена Венгера есть, но обязательным минимальным условием является победа в предстоящей игре. Не факт, что Арсенал ее добьется, впрочем, ничья здесь более реальна, чем виктория Тоттенхэма, несмотря на отличную форму хозяев.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа Арсенала» за высокий коэффициент 2,05 от букмекерской конторы 1хбет.
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