Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз на матч (30.04.2017)

Дерби Северного Лондона состоится в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги - Тоттенхэм примет Арсенал. За «шпор» в этой встрече не сыграет Дембеле, получивший травму, то есть, Тоттенхэм наверняка в центре поля будет не столь убедительным, каким был в последнее время.





Тоттенхэм, между прочим, в чемпионате имеет феноменальную победную серию, благодаря которой команда стала единственным реальным конкурентом Челси в борьбе за чемпионство – на данный момент отставание Тоттенхэма от «аристократов» составляет 4 очка. Во многом из-за отличной игры команды букмекеры в предстоящей встрече явное предпочтение отдают Тоттенхэму, впрочем, Арсенал, как и хозяева, также имеют турнирную мотивацию.





«Канониры» располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице, имея в запасе на матч больше, чем все представители лидирующей пятерки, а Ливерпуль и вовсе провел на два поединка больше Арсенала. Определенные шансы по итогам чемпионата занять место в четвёрке у команды Арсена Венгера есть, но обязательным минимальным условием является победа в предстоящей игре. Не факт, что Арсенал ее добьется, впрочем, ничья здесь более реальна, чем виктория Тоттенхэма, несмотря на отличную форму хозяев.