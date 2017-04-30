Эвертон – Челси. Прогноз на матч (30.04.2017)

Эвертон примет Челси в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги. «Аристократы» позволили в турнирной таблице к себе приблизиться Тоттенхэму, что обязывает команду Антонио Конте в концовке сезона выкладываться на максимум, действуя непременно на победу, в том числе и в предстоящей встрече против Эвертона.





Клуб, представляющий Ливерпуль, в последних четырех поединках не проигрывал, хотя особых перспектив у Эвертона нет – он в любом случае останется вне зоны Лиги Чемпионов, опуститься ниже 7-й строчки также нельзя. Что касается матча с Челси, то Эвертону здесь важно показать себя с лучшей стороны, хлопнуть громко дверью, обыграв, ну или хотя бы отобрав очки и лидера.





Букмекеры все же считают шансы Эвертона на успех призрачными, ведь Челси достаточно уверенно выглядит в тех матчах, где ему нужно выиграть. Тем более в первом круге «аристократы» не оставили камня на камне от соперника, разгромив «ирисок» со счетом 5:0. Подобный результат просто невозможен в Ливерпуле, хотя снова не пропустить фаворит способен. Прогноз – минимальная победа гостей, например, 1:0.