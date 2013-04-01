Манчестер Юнайтед – Суонси. Прогноз на матч (30.04.2017)

Манчестер Юнайтед примет Суонси в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги. У «красных дьяволов» сейчас весьма насыщенный график, ведь команда принимает участие в Лиге Европы, где совсем скоро в полуфинале сыграет с Сельтой. В чемпионате Юнайтед имеет шансы занять место в топ-4, но для этого манкунианцам нежелательно терять очки.





На данный момент Юнайтед располагается на 5-м месте, на один пункт остовая от Сити при равном количестве матчей. Кстати, накануне команды в дерби разошлись миром 0:0, впрочем, «красные дьяволы» должны быть довольными таким результатом, учитывая все обстоятельства. Напомним, что Юнайтед провел против Сити гостевую встречу, не мог рассчитывать на несколько ключевых исполнителей, да и действовал с 84-й минуты в меньшинстве.





Суонси ведет борьбу за выживание, вот только даже победа в прошлом туре не позволила команде подняться на спасительное 17-е место. Валлийцам осталось провести всего 4 матча, а значит, они постараются выложиться на максимум, чтобы в итоге сохранить прописку в элите. Рассчитывать на победу в поединке с Юнайтед не приходится, хотя ничья здесь как минимум возможна, а сама игра наверняка окажется более результативной, чем прошлая встреча Юнайтед с Сити.