Монако – Тулуза. Прогноз на матч (29.04.2017)

Монако примет Тулузу в матче 35-го тура французской Лиги 1. «Монегаски» пожертвовали Кубком страны, сыграв в полуфинальной встрече с ПСЖ вторым составом – в итоге сокрушительное поражение 5:0. Но такое отношение к, так скажем, второсортному турниру, было вполне оправданно, ведь Монако может впервые за долгое время стать чемпионом Франции, если, конечно, не будет терять очков в оставшихся матчах, в том числе и предстоящем с Тулузой.





На данный момент у Монако нет преимущества в таблице над ПСЖ, но это если говорить о набранных пунктах, так то у команды остается матч в запасе. Тулуза не имеет никаких перспектив, а значит, мотивации, поэтому не отдать бы предпочтение в предстоящей встрече Монако было бы неправильно.





У Монако тяжелейший график (совсем скоро матчи полуфинала Лиги Чемпионов), но коллектив Жардима способен демонстрировать хорошую игру постоянно, да и результаты у «монегасков» феноменальные в последнее время. Нельзя не учитывать и результативность команды, которая долгое время была самой забивной в Европе, а сейчас на более чем 20 мячей превосходит ПСЖ. Предположим, что Монако в предстоящей встрече выиграет в излюбленном стиле – через «верх».