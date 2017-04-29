Торино – Сампдория. Прогноз на матч (29.04.2017)

Торино примет Сампдорию в рамках 34-го тура итальянской Серии А. Эта встреча ничем ни примечательна, разве что сражением соседей в турнирной таблице чемпионата – туринцы и представители Генуи являются середняками, уже не претендуя на еврокубковые места.





Торино выше своего соперника, имея при этом равное количество побед с Сампдорией. Туринцы довольно много забивают, вот только проблемы в обороне на позволяют команде регулярно набирать очки и сражаться за самые высокие позиции.





Впрочем, в последнее время Торино стабилен – в 5-ти матчах подряд клуб из севера Италии не проигрывал, побеждая исключительно в гостевых поединках. Если брать во внимание только домашние встречи, то и в них у туринцев не все так плохо, а точнее сказать отлично. В восьми матчах подряд Торино не знает горечи поражений, при этом много команда пропускает.





Предположим, что Торино вновь не сохранит свои ворота в неприкосновенности, но это не помешает хозяевам набрать очки. Букмекеры явное предпочтение отдают туринцам, что логично, прогноз – они выиграют, например, минимально.