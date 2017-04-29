Эспаньол – Барселона. Прогноз на матч (29.04.2017)

Каталонское дерби состоится в рамках 35-го тура испанской Примеры – Эспаньол примет Барселону. Команда Луиса Энрике чуть более недели назад в важнейшем поединке одолела мадридский Реал на выезде, сравнявшись по очкам с лидером и даже превзойдя столичный клуб по дополнительным показателям, но вся проблема в том, что Реал имеет матч в запасе. А значит, не все в чемпионской гонке зависит от Барселоны, со своей стороны ей нельзя терять очки.





Эспаньол, конечно, не самый приятный соперник для Барселоны, хотя «сине-гранатовые» в последние годы не испытывали сложностей в дерби. В первом круге Барса оказалась сильнее Эспаньола со счетом 4:1, но дома, в гостях же команда менее результативна, как и поединки в целом.





Барселона больше всех в Ла Лаге забивает, но это не отменяет тот факт, что в некоторых матчах команда в атаке выглядит не лучшим образом. Предположим, что так случится и в предстоящей встрече с Эспаньолом, который если и пропускал на своем поле в нынешнем сезоне, то зачастую по одному мячу, а три гола в ворота каталонцев отправили только футболисты Лас-Пальмаса, уступив 4:3 и Эйбара (ничья 3:3).