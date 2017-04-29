Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз на матч (29.04.2017)

В 35-м туре испанской Примеры мадридский Реал примет Валенсию. Всего пять матчей осталось провести «сливочным», и в них важно не потерять трех очков, то есть, один раз вничью мадридцы могут себе позволить сыграть – они все равно станут чемпионами. Валенсия один из самых серьезных соперников столичного клуба на пути к трофею, поэтому сражение обещает стать весьма увлекательным.





«Летучие мыши» провалили сезон, но, несомненно, они хотели бы громко хлопнуть дверью, например, обыграв лидера на его поле. Определенные шансы у Валенсии есть, даже несмотря на статистику команды в недавних поединках, а все дело в том, что Реалу совсем скоро предстоит сыграть с мадридским Атлетико в полуфинале Лиги Чемпионов, а значит, в уме хозяева будут держать этот матч, скажется ли это обстоятельство или нет покажет только игра.





С другой стороны, у Реала достаточно длинная скамейка, чтобы чувствовать себя уверенно против Валенсии даже вторым составом. Но резервом мадридцы явно не сыграют, разве что пару ключевых игроков плюс травмированные Пепе и Бэйл не появятся на поле. Предположим, что Реал добьется успеха, при этом пропустив от соперника.