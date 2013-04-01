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Локомотив Москва – Рубин. Прогноз на матч (29.04.2017)
Дата события: 29 апреля 16:30

Московский Локомотив примет казанский Рубин в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» потерпели болезненное поражение в прошлом матче чемпионата, уступив в столичном дерби ЦСКА со счетом 4:0. Тем самым Локомотив позволил себя обогнать Тереку и оторваться в гонке за лидерами Ростову – сейчас москвичи 7-е, практически потеряв шансы пробиться в еврокубки через Премьер-Лигу.


У Рубина ситуация схожая, ведь Лига Европы казанскому клубу не светит, как и вылет, хотя при определенном стечении обстоятельств, скажем прямо, невероятных, Рубин может опуститься на 13-ю строчку. Команда вовсе прекратила играть этой весной, чередуя ничьи с поражениями -  не выигрывал же Рубин уже очень давно.


Предположим, что снова представителям Татарстана удача не улыбнется, так как против них сыграет более сильный Локомотив, тем более на своем поле. В 6-ти домашних поединках подряд «железнодорожники» не пропускали от Рубина, скорее всего, уже по традиции и сейчас команда надежно сыграет в обороне. Прогноз – минимальная виктория Локомотива 1:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,57 от букмекерской конторы 1хбет.
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