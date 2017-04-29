Вольфсбург – Бавария. Прогноз на матч (29.04.2017)

Вольфсбург примет Баварию в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Свой важнейший поединок концовки сезона мюнхенцы проиграли, в полуфинале Кубка Германии на своем поле уступив 3:2 дортмундской Боруссии. Стоит отметить, что команда Карло Анчелотти владела ощутимым преимуществом, создала много моментов, но так и не сумела одолеть принципиального соперника.





В пятый раз подряд баварцы не смогли выиграть, а если учитывать еще и недавнее поражение от Хоффенхайма (1:0), то картина выглядит вообще прискорбно. С другой стороны, Бавария только против Реала в Лиге Чемпионов и в поединке с Боруссией действовала на результат, и, кстати, играли мюнхенцы здорово, даже уступая.





Невзирая на то, что Бавария за много туров до финиша турнира гарантировала себе чемпионство, против «волков» она не имеет права оступиться. Вольфсбург для Баварии принципиальный соперник, который наверняка попадет под горячую руку, предположим, что гости одолеют «волков», тем самым еще больше усугубив турнирное положение экс-чемпиона Германии. Напомним, что Вольфсбург находится в опасной близости к зоне вылета, то есть, сезон у него не задался, что-то противопоставить Баварии команде будет очень сложно.