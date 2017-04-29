Вест Бромвич – Лестер. Прогноз на матч (29.04.2017)

Вест Бромвич примет Лестер в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги. «Лисы» практически наверняка гарантировали сохранение прописки в элите, на данный момент располагаясь на 15-й строчке в турнирной таблице, а значит, особая мотивация у команды отсутствует. Но и Вест Бромвичу надобности побеждать нет, так как команда наверняка закончит чемпионат в верхней половине таблицы, только не в еврокубковой зоне.





Вест Бромвич уступил трижды подряд, что не дает повода хозяевам отдать явное предпочтение в предстоящей встрече. Впрочем, букмекеры именно лондонский клуб считают фаворитом, ведь Вест Бромвич в первом круге на выезде оказался сильнее «лис», да и сезон у столичного клуба задался. Лестер же после отличной серии из побед долгое время не может выиграть, а именно в 5-ти поединках подряд. В двух встречах Лестер действовал результативно, предположим, что отличатся гости и сейчас.





Вообще, наиболее вероятным исходом здесь кажется вариант на «голы от обеих команд», так как очные встречи прошлых лет всегда были результативными и обе стороны добивались успеха в атаке, хотя бы по разу поражая ворота соперника. Прогноз – ничья 1:1 или 2:2 в матче примерно равных команд.