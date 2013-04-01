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Вильярреал – Спортинг Хихон. Прогноз на матч (28.04.2017)
Дата события: 28 апреля 21:45

Вильярреал примет хихонский Спортинг в матче 35-го тура испанской Примеры. Накануне «желтая субмарина» одолела мадридский Атлетико, значительно повысив тем самым свои шансы на итоговое место в зоне Лиги Европы. Будет обидно, если после такого успеха Вильярреал не сумеет набрать ожидаемые три очка в противостоянии со Спортингом, который претендует на вылет.


Хихонский клуб расположился на 18-й строчке в турнирной таблице, на 6 очков отставая от спасительной зоны. Спортингу обязательно нужно побеждать, а значит, команда сыграет в атакующем стиле, который, впрочем, не гарантирует викторию и даже ничью. Хоть Спортинг и довольно результативен, Вильярреалу он уступает значительно, соответственно, гости, даже показав свой максимум в атаке, пропустят больше, чем забьют.


В первом круге Вильярреал в гостях обыграл Спортинг 3:1, предположим, что в предстоящей встрече мячей будет забито не так много, хотя при лучшей реализации «желтая субмарина» способна провести результативный матч. В любом случае, именно хозяева окажутся сильнее, с учетом такого прогноза и стоит выбирать исход для ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Вильярреала» за высокий коэффициент 1,44 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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