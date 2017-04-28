Эмелек – Ривер Плейт. Прогноз на матч (28.04.2017)

Эмелек примет Ривер Плейт в матче 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. После двух проведенных поединков команды располагаются на лидирующих позициях в квартете, но эквадорский коллектив, в отличие от аргентинцев, не имеет максимальных показателей – Эмелек уступил в стартовой встрече Мельгару.





Ривер Плейт выиграл дважды в результативных матчах, скорее всего, через «верх» победит команда сейчас, если, конечно, победит вовсе. А букмекеры отдают предпочтение именно Эмелеку, который сыграет на своем поле, то есть будет иметь некоторое преимущество перед соперником.





Предположим, что Эмелек начнет встречу более мощно, ведь команде необходимо побеждать, если она ставит цель побороться с аргентинцами за лидерство, ну или, по крайней мере, пробиться в плей-офф турнира со второго места. Ривер Плейт же устроит ничья, а значит, гости в концовке матча сыграют осторожно, если счет на табло будет ничейным или в их пользу. Вообще, вторая половина поединка не должна оказаться более результативной, чем первая, возможно даже все голы будут забиты до перерыва в противостоянии лидеров.