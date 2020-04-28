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Кардифф – Ньюкасл Юнайтед. Прогноз на матч (28.04.2017)
Дата события: 28 апреля 21:45

Кардифф примет Ньюкасл Юнайтед в матче 45-го тура Чемпионшипа. «Сороки» уже обеспечили выход в Премьер-Лигу и теперь результат оставшихся встреч для них не важен, поэтому и не факт, что в предстоящем поединке гости выиграют, несмотря на свой статус явного фаворита.


Кардифф расположился в середине турнирной таблицы, имея на одно поражение больше, чем количество побед. Конечно, команда хотела бы по итогам сезона выйти в плюс по этому показателю, вот только победить в предстоящей встрече Ньюкасл, как минимум, будет не так уж легко. Хоть соперник и не имеет должной мотивации, он достаточно силен, да и резервный состав «сорок» мало чем уступает хозяевам.


Предположим, что матч завершится вничью, хоть и Кардифф до последнего будет рассчитывать на викторию. Не удалось валлийцам обыграть Ньюкасл на его поле – они проиграли 2:1, то есть, Кардифф, несомненно, жаждет взять реванш, что и наталкивает на мысль о преимуществе хозяев в концовке встречи. Прогноз – второй тайм окажется за Кардиффом, сам же поединок не выявит сильнейшего.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа Кардиффа во втором тайме» за высокий коэффициент от букмекерской конторы 1хбет.
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