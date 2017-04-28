Анже – Лион. Прогноз на матч (28.04.2017)

Анже примет Лион в матче 35-го тура французской Лиги 1. Не в полном порядке два атакующих игрока гранда (Лакасетт и Фекир), поэтому их участие в поединке под сомнением, соответственно, и букмекеры с осторожностью оценивают шансы гостей на победу.





Не стоит забывать, что Лиону совсем скоро предстоит играть в полуфинале Лиги Европы, а значит, силы команде явное не помешают. Отдаст ли Лион приоритет именно еврокубковому сражению сказать сложно, но уж точно он будет держать в уме это обстоятельство.





Лион имеет вполне комфортное преимущество в турнирной таблице Лиги 1 над Марселем в борьбе за еврокубковые места, к тому у команды матч в запасе, а значит, она может обойти еще и Бордо, тем самым оказавшись в четверке лучших.





Анже проиграл в 4-х матчах подряд, поэтому и котировки букмекерских контор столь удивляют с первого взгляда. Да, на своем поле этот скромный коллектив может попытаться против гранда выглядеть достойно и, возможно, отобрать очки, вот только в победу Анже не верится. Скорее всего, дело здесь закончится минимальной победой гостей, которые забьют в ворота соперника минимум дважды.