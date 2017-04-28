Байер – Шальке. Прогноз на матч (28.04.2017)

Леверкузенский Байер примет Шальке в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Команды находятся в середине турнирной таблицы чемпионата, практически не имея шансов занять места в топ-6. Конечно, нынешний сезон как для одних, так и для других можно назвать провальным, не здорово выступают команды в том числе и в последнее время.





Букмекеры в этой встрече предпочтение отдают хозяевам, которые в случае победы обгонят Шальке, что, впрочем, особо не украсит сезон для представителей Леверкузена. Куда более вероятно здесь большое количество забитых мячей, ведь ни Байер, ни Шальке в обороне не действуют надежно, да и турнирная ситуация позволяет играть не на результат, а ради удовольствия, а значит в атаку.





Предположим, что голы в поединке будут забиты как до, так и после перерыва, сказать сколько на двоих отличаться команды сложнее, но наверняка больше 2-х раз. Кстати, в первом круге очный поединок не порадовал обилием забитых мячей – минимально (1:0) выиграл Байер. В двух матчах до этого обе команды забивали, только вот в одной из встреч «верх» пробит не был – 1:1 в Леверкузене.