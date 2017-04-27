Атлетик Бильбао – Бетис. Прогноз на матч (27.04.2017)

Атлетик Бильбао примет Бетис в матче 34-го тура испанской Примеры. Команды имеют совершенно разную мотивацию, точнее так – баски мотивированы, тогда как представители Севильи нет, тем более Бетис сыграет в гостях.





Благодаря двум победам подряд, Бетис оторвался от зоны вылета на безопасное расстояние и теперь просто может доигрывать сезон. Не верится в успех Бетиса в предстоящем поединке, ведь против него выступит соперник из группы лидеров, точнее коллективов, которые ведут борьбу за попадание в Лигу Европы.





Атлетик находится в хорошей форме, так как команда победила дважды подряд, а до этого уступила Вильярреалу. Вообще, если Атлетик и проигрывал в последнее время, то лишь сильным коллективам, например, мадридскому Реалу и Севилье, Валенсии и Барселоне. Кстати, баски едва ли не самая бескомпромиссная команда в Европе, в Испании так точно. Скорее всего, предстоящая встреча также не завершится вничью, а так как победить гостям явно не под силу, остается выбрать лишь вариант виктории Атлетика. Прогноз – победа хозяев с разницей в 2 мяча.