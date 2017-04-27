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Севилья – Сельта. Прогноз на матч (27.04.2017)
Дата события: 27 апреля 21:30

Севилья примет Сельту в матче 34-го тура испанской Примеры. В отличие от севильцев, Сельта продолжает борьбу в еврокубках, а именно выступает в любимом турнире своего соперника по предстоящей встрече – Лиге Европы.


Именно завоевание трофея первостепенно сейчас для галисийцев, тем более что в чемпионате у представителей Виго нет шансов побороться за топ-6. Сельта много проигрывала в Ла Лиге, вот и значительно отстала от группы преследователей лидеров, точнее команд, которые располагаются вслед за Барселоной, мадридским Реалом и Атлетико. Сюда же можно отнести и Севилью, так как команда четвертая и имеет теоретические шансы потеснить с третьей строчки «матрасников».


Накануне Атлетико проиграл Вильярреалу, что повышает шансы Севильи на бронзу. Победив Сельту, команда догонит по очкам мадридцев, а значит, только виктория устроит хозяев. Сельта, конечно, сильный соперник, но все же на выезде он не такой грозный и его можно обыгрывать, тем более в подобной ситуации.


В первом круге Севилья одолела Сельту даже в гостях, разгромив соперника 3:0. До этого команды расходились миром, а матчи получались результативными – забивали как одни, так и другие.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Севильи больше 1,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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