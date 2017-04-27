Анжи – Томь. Прогноз на матч (27.04.2017)

Анжи примет Томь в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Команды расположились в нижней части турнирной таблицы, при этом имея абсолютно разные перспективы в нынешнем сезоне. Клуб из Махачкалы наверняка сохранит прописку в элите, ведь на данный момент команда занимает 12-ю строчку и на пять очков опережает представителей «подвала» таблицы.





Томь самый малорезультативный клуб чемпионата, в активе команды только 12 забитых мячей. Стоит отметить и зачастую провальные действия томичей в обороне, во многом из-за чего они сейчас последние и вряд ли покинут 16-е место.





Что касается предстоящей встречи, то в ней Анжи выступит в качестве явного фаворита. Таким котировкам букмекерских контор послужил не домашний статус матча для представителей Дагестана, а статистика очных поединков, ведь в предыдущих двух мачтах Анжи громил Томь, отличившись в общей сложности девять раз и не пропустив не единого мяча в свои ворота. Предположим, что добьется успеха Анжи вновь, вот только с разницей 2-3 мяча, вряд ли больше.