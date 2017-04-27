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Амкар – Краснодар. Прогноз на матч (27.04.2017)
Дата события: 27 апреля 17:00

В рамках 25-го тура российской Премьер-Лиги пермский Амкар примет Краснодар. Команды находятся в верхней половине турнирной таблицы и ведут борьбу за попадание в Лигу Европы, впрочем, прямо скажем, шансы у Амкара ворваться в четверку лучших отсутствуют.


Тем более пермяки в последнее время «забуксовали», в четырех поединках подряд не сумев выиграть (ничьи), а до этого уступив скромной Томи. Стоит отметить, что Амкар, как и Краснодар, очень часто расходится миром, причем южане являются лидером по количеству ничьих, хотя и находится команда на четвертом месте, то есть очень высоко.


Вполне возможно, что еще по ничьей отправят в свои копилки команды, но вряд ли такой исход устроит, в первую очередь, Краснодар, который всего на два пункта опережает Ростов, правда, имея матч в запасе.


Более логично, если в предстоящей встрече Краснодар обыграет Амкар с разницей в один мяч, при этом хозяева забьют вворота соперника, так как пермяки в каждой встрече результативны, а накануне команда и вовсе трижды огорчила московский Локомотив.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Краснодара больше 1» за высокий коэффициент 1,4 от букмекерской конторы Париматч.
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