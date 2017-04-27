Сент-Луис – Нэшвилл. Прогноз на матч (27.04.2017)

Сент-Луис примет Нэшвилл в первом матче четвертьфинальной серии ¼ финала Кубка Стэнли. Просто фантастическим образом закончилось противостояние Нэшвила и Чикаго на прошлой стадии турнира – казалось бы, явный аутсайдер уничтожил главного фаворита нынешнего сезона, победив во всех четырех встречах, причем на выезде Нэшвилл умудрился даже не пропустить от Блэкхокс.





Не удивительно, что теперь Нэшвилл котируется более высоко, являясь фаворитом противостояния с Сент-Луисом. Кстати, сами Блюз также довольно неожиданно уверенно оставили за бортом турнира Миннесоту, единственный раз в серии уступив грозному сопернику на своем льду.





Учитывая все вышесказанное, в предстоящей встрече нельзя отдавать кому-то предпочтение, но все же верится больше в победу Нэшвилла, невзирая на коэффициенты букмекеров. Гостям нечего терять, по крайней мере, в первом матче, а значит, они пойдут большими силами вперед, сыграют в атакующей, по хорошему бесшабашной манере, что, несомненно, скажется на общей результативности. Прогноз – победа Нэшвила в богатой на шайбы встрече.