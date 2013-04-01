Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (27.04.2017)

Дерби Манчестера состоится в рамках 26-го тура английской Премьер-Лиги – Сити примет Юнайтед. Довольно неожиданно явным фаворитом встречи букмекеры считают «горожан», которые хоть и сыграют на своем поле, но все же они не были столь убедительными в последних поединках по сравнению с «красными дьяволами».





Например, накануне Сити вылетел из Кубка ФА, в тяжелейшем сражении с лондонским Арсеналом потерпев неудачу – 2:1 после овертайма. Конечно, матч у «горожан» отнял очень много сил, а значит, Юнайтед как минимум по функциональной готовности превзойдет соперника.





Манчестер Юнайтед уже очень давно не проигрывает, причем даже без дисквалифицированного, а в предыдущей встрече уже травмированного Златана Ибрагимовича команда Моуриньо добивалась успеха.





В нынешнем сезоне между собой команды провели две встречи, обе на «Олд Траффорд». Юнайтед уступил в чемпионате 2:1, взяв реванш в кубковом поединке – 1:0. Скорее всего, и предстоящий матч будет примерно равным, поэтому было бы странным отдавать предпочтение одному из коллективов, ничья здесь не менее возможна, чем виктория номинального фаворита.