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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (27.04.2017)
Дата события: 27 апреля 22:00

Дерби Манчестера состоится в рамках 26-го тура английской Премьер-Лиги – Сити примет Юнайтед. Довольно неожиданно явным фаворитом встречи букмекеры считают «горожан», которые хоть и сыграют на своем поле, но все же они не были столь убедительными в последних поединках по сравнению с «красными дьяволами».


Например, накануне Сити вылетел из Кубка ФА, в тяжелейшем сражении с лондонским Арсеналом потерпев неудачу – 2:1 после овертайма. Конечно, матч у «горожан» отнял очень много сил, а значит, Юнайтед как минимум по функциональной готовности превзойдет соперника.


Манчестер Юнайтед уже очень давно не проигрывает, причем даже без дисквалифицированного, а в предыдущей встрече уже травмированного Златана Ибрагимовича команда Моуриньо добивалась успеха.


В нынешнем сезоне между собой команды провели две встречи, обе на «Олд Траффорд». Юнайтед уступил в чемпионате 2:1, взяв реванш в кубковом поединке – 1:0. Скорее всего, и предстоящий матч будет примерно равным, поэтому было бы странным отдавать предпочтение одному из коллективов, ничья здесь не менее возможна, чем виктория номинального фаворита.

Предлагаем сделать ставку на исход «Манчестер Юнайтед не проиграет» за высокий коэффициент 1,99 от букмекерской конторы 1хбет.
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