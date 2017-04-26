ПСЖ – Монако. Прогноз на матч (26.04.2017)

В полуфинальном матче Кубка Франции сойдутся сильнейшие представители клубного футбола этой страны – ПСЖ и Монако. Для парижан принципиально важно оставить за бортом кубкового состязания соперника, ведь Монако может прервать гегемонию ПСЖ в Лиге 1, выиграв чемпионство. Да, ПСЖ и так уже огорчил «монегасков», одолев тех в финале Кубка Лиги, но этого явно мало, чтобы назвать сезон более успешным для ПСЖ, нежели для Монако.





Напомним, что Монако представляет Францию в Лиге Чемпионов, тогда как ПСЖ вылетел из нее, феерическим образом уступив в противостоянии с Барселоной. Монако, в свою очередь, прошел Ман Сити и дортмундскую Боруссию и теперь встретится с туринским Ювентусом в полуфинале. Конечно, у Монако тяжелый график, но вряд ли команда пустит на самотек какой-то из турниров, в том числе Кубок Франции.





В предстоящей встрече ПСЖ явный фаворит, так как букмекеры ожидают увидеть резервный состав Монако в матче с парижанами. Предположим, что так не случится, а даже если основные игроки не помогут гостям, они все равно не уступят сопернику разгромно.