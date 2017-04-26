ЦСКА – Локомотив Москва. Прогноз на матч (26.04.2017)

Московское дерби состоится в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги – ЦСКА примет Локомотив. «Армейцы» продолжают преследовать в борьбе за чемпионство другой столичный клуб, Спартак, задачей же минимум для ЦСКА является сохранение второй позиции, которая даст право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов следующего сезона.





Пока ЦСКА в противостоянии с питерским Зенитом впереди, впрочем, набрали «армейцы» всего на одно очко больше. Команда не может себе позволить не выиграть в предстоящей встрече, как и в следующих поединках, ведь Зенит осечки вряд ли простит.





Вот только против ЦСКА сыграет мощный соперник, который в последнее время в чемпионате не проигрывает. Благодаря своей неплохой серии, Локомотив поднялся на 6-ю позицию в турнирной таблице и теперь рассчитывает потеснить с 4-го места Краснодар, то есть, пробиться в зону еврокубков. Даже победа в предстоящем поединке не позволит «железнодорожникам» обойти краснодарцев, но впереди еще несколько туров и не факт, что южане будут выигрывать. Самому же Локомотиву отступать некуда, а значит, в матче с ЦСКА он сыграет на победу, то есть, в атакующем стиле.