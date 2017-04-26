Оренбург – Зенит. Прогноз на матч (26.04.2017)

Оренбург примет Зенит в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Питерцы в прошлом матче чемпионата вырвали победу в противостоянии с Уралом, тем самым продолжив вести борьбу за трофей. Хотя шансы Зенита выиграть чемпионство катастрофически низкие, а вот превзойти московский ЦСКА и занять в итоге второе место команде Луческу явно по силам, не оступаться бы в матчах с аутсайдерами.





Оренбург таковым и является, на данный момент занимая низкую 13-ю строчку. Вряд ли в ближайшее время команда поднимется выше, вот только дело все в том, что чемпионат уже скоро завершится, а значит, Оренбургу нужно торопиться и выжимать максимум.





На своем поле, пусть и против гранда, Оренбург рассчитывает выступить здорово, если не обыграв Зенит, то хотя бы поделив с ним очки. Оренбург в хорошей форме, если судить по результатам команды (две победы подряд), а значит, определенные перспективы у него есть.





Предположим, что Оренбург выступит против Зенита достойно, но не справится с напором соперника и пропустит от него минимум два мяча, сами же хозяева забить столько явно неспособны.