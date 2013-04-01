Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (26.04.2017)

Бавария сыграет с дортмундской Боруссией в полуфинальном матче Кубка Германии. Конечно, ожидалось противостояние команд в финале, то жребий свел грандов уже сейчас, то есть, предстоящий поединок наверняка для каждого из коллективов станет более сложным, чем даже главная игра турнира.





Фаворитом в нем считаются хозяева, которые не так давно деклассировали Дортмунд в рамках Бундеслиги, отправив в ворота соперника сразу четыре мяча. Перед этой громкой победой баварцы оступились во встрече с Хоффенхаймом, не выигрывала команда и в 4-х матчах после своего успеха над Боруссией, если не считать схватку с Реалом в Мадриде – тогда, напомним, Бавария оказалась сильнее в оснвоное время (2:1), но пропускала три безответных мяча в овертайме.





У Баварии не все в порядке в плане надежности обороны, про Боруссию и говорить не приходится. Например, Дортмунд пропустил от Монако в общей сложности 6 мячей, вылетев, как и Бавария из Лиги Чемпионов. Единственным трофеем в нынешнем сезоне для Боруссии может стать Кубок Германии, вот только шансы Баварии остановить Дортмунд кажутся более высокими.