Депортиво – Реал Мадрид. Прогноз на матч (26.04.2017)

Депортиво примет мадридский Реал в матче 34-го тура испанской Примеры. Не проиграв бы столичный клуб накануне в противостоянии с Барселоной, можно было бы уже отдавать трофей ему, но Реал уступил своему на тот момент преследователю, позволив тому сравняться по набранным очкам. Впрочем, у Реала есть матч в запасе, а значит, мадридцы остаются главным претендентом на чемпионство.





Будучи фаворитом, Реал не имеет права оступаться в Ла-Корунье, тем более в последние годы против Депортиво в гостях мадридцы действуют более чем уверенно. Четыре раза подряд Реал обыгрывал хозяев, в том числе дважды деклассировал соперника – 4:0 и 8:2. Обозленный Реал и сейчас вполне способен провести результативный поединок, хотя главное победа в нем, а не количество мячей.





Реал-то в атаке наверняка сыграет здорово, а вот что делать с обороной не совсем понятно. Все дело в том, что Пепе и Варан травмированы, а Серхио Рамос получил в прошлом туре красную карточку и дисквалифицирован. То есть, из центральных защитников остается только Начо, следовательно, Реал не должен в обороне выглядеть надежно против Депортиво.