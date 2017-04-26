Барселона – Осасуна. Прогноз на матч (26.04.2017)

Барселона примет Осасуну в матче 34-го тура испанской Примеры. На выходных каталонцы одержали важнейшую победу в поединке с лидером на тот момент, мадридским Реалом, что позволило «сине-гранатовым» возглавить турнирную таблицу, впрочем, «сливочные» имеют матч в запасе по сравнению с Барселоной.





И все же игру команды Луиса Энрике против Реала нельзя было назвать идеальной, по большому счету, Барселону вытащил Месси, отличившийся дважды, а также заработавший красную карточку для Рамоса. Аргентинец действовал на максимуме, показал характер, но вот вряд ли подобное стоит ожидать в поединке с менее принципиальным соперником из нижней части турнирной таблицы.





Барселона является явным фаворитом встречи с Осасуной, которая расположилась на последней строчке и наверняка вылетит по итогам сезона. При этом не кажется, что Барселона разгромит соперника – все-таки много сил и эмоций было отдано несколько дней назад, скорее всего, каталонцы постараются здесь выиграть на классе, приложив минимум усилий. Следовательно, и забитых мячей здесь много не будет, тем более у Барселоны есть кадровые проблемы в линии нападения и полузащиты.