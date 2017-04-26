03:44 (+3) 25 April 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Барселона – Осасуна. Прогноз на матч (26.04.2017)
Дата события: 26 апреля 20:30

Барселона примет Осасуну в матче 34-го тура испанской Примеры. На выходных каталонцы одержали важнейшую победу в поединке с лидером на тот момент, мадридским Реалом, что позволило «сине-гранатовым» возглавить турнирную таблицу, впрочем, «сливочные» имеют матч в запасе по сравнению с Барселоной.


И все же игру команды Луиса Энрике против Реала нельзя было назвать идеальной, по большому счету, Барселону вытащил Месси, отличившийся дважды, а также заработавший красную карточку для Рамоса. Аргентинец действовал на максимуме, показал характер, но вот вряд ли подобное стоит ожидать в поединке с менее принципиальным соперником из нижней части турнирной таблицы.


Барселона является явным фаворитом встречи с Осасуной, которая расположилась на последней строчке и наверняка вылетит по итогам сезона. При этом не кажется, что Барселона разгромит соперника – все-таки много сил и эмоций было отдано несколько дней назад, скорее всего, каталонцы постараются здесь выиграть на классе, приложив минимум усилий. Следовательно, и забитых мячей здесь много не будет, тем более у Барселоны есть кадровые проблемы в линии нападения и полузащиты.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 5,5» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100