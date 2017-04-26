Арсенал – Лестер. Прогноз на матч (26.04.2017)

Лондонский Арсенал примет Лестер в матче 28-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча этих команд была перенесена, поэтому они сыграют пропущенный поединок, в котором, конечно же, планируют победить.





Виктория важнее для «канониров», так как они ведут борьбу за топ-4, но пока не входят даже в шестерку лучших, впрочем, имея меньше сыгранных поединков, чем абсолютно все команды Премьер-Лиги за исключением Саутгемптона.





Лестер после победной серии дважды подряд в чемпионате не смог выиграть, плюс к этому команда вылетела из Лиги Чемпионов, на стадии четвертьфинала уступив дорогу мадридскому Атлетико. В Премьер-Лиге дела у «лис» складываются не лучшим образом, но вылет Лестеру наверняка не грозит, учитывая их солидное преимущество над представителями подвала турнирной таблицы.





Среди них и Мидлсбро, с которым Арсенал разобрался в прошлом туре, а накануне «канониры» добились еще более значимого успеха, в сложнейшей кубковой встрече с Ман Сити оказавшись сильнее. Тем самым Арсенал стал финалистом турнира, но противостояние с «горожанами» отняло много сил. Это обстоятельство не дает возможности отдать явное предпочтение Арсеналу, хотя хозяева должны победить в 1 или 2 мяча.