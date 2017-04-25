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Спартак Москва – Урал. Прогноз на матч (25.04.2017)
Дата события: 25 апреля 19:30

Московский Спартак примет Урал в рамках 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Красно-белые» еще не гарантировали себе чемпионство, хоть и после поединка с Зенитом, в котором москвичи выиграли, казалось, что трофей от них никуда не уйдет. Но в прошлом туре Спартак разгромно уступил Ростову (3:0), вернув ситуацию на свои места, точнее даже подпустив ЦСКА еще ближе – сейчас преимущество лидера составляет 7 пунктов.


Спартак мотивирован, в отличие от Урала, который благодаря великолепной серии из побед оторвался от опасной зоны и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. В прошлом туре команда проиграла на выезде питерскому Зениту, до держалась против фаворита весьма неплохо, пропустив два мяча в концовке. Предположим, что акцент на надежные оборонительные действия сделает клуб из Екатеринбурга и в матче с другим грандом, что предполагает отсутствие большого количества забитых мячей.


Спартак все же должен дожать соперника во втором тайме, а стартовая 45-минутка пройдет без обилия моментов, соответственно, забитых мячей. Скорее всего, москвичи выиграют дома минимально – 1:0 или 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа московского Спартака в 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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