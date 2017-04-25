Ростов – Уфа. Прогноз на матч (25.04.2017)

Ростов примет Уфу в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Вылетев из Лиги Европы, а перед этим из Лиги Чемпионов, ростовчане оставили приоритетной одну задачу – квалифицировать в еврокубки на следующий сезон. Для этого команде необходимо по итогам сезона в чемпионате занять место в четверке, а на данный момент Ростов пятый, на почтительные 5 очков отставая от Краснодара.





Не так давно Уфа была выше Ростова в турнирной таблице и с осторожностью, но все-таки рассчитывала побороться с тем же Краснодаром, только вот неудачная серия отбросила команду далековато – сейчас Уфа 9-я, впрочем, отставание от Ростова составляет 3 очка.





Конечно, Уфа рассчитывает на победу в предстоящей встрече, понимая, что добиться успеха в гостевом поединке против команды, которая уже очень давно в чемпионате не уступала, будет сложно. И все же в успех Уфы при любых раскладах не верится, тем более и статистика очных матчей говорит не в пользу скромного коллектива. Максимум, чего может добиться Уфа – ничья, так как именно «миром» завершились два предыдущих матча (1:1 и 0:0).