Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч (25.04.2017)

Менхенгладбахская Боруссия примет франкфуртский Айнтрахт в полуфинальном матче Кубка Германии. Для команд победа в турнире наверняка является единственной возможностью квалифицироваться в Лигу Европы по итогам сезона, ведь в чемпионате дела у них идут не лучшим образом - Боруссия и Айнтрахт соседствуют в турнирной таблице Бундеслиги, располагаясь в ее середине.





Но в кубковых баталиях вряд ли стоит обращать внимание на чемпионат, так как завоевать трофей куда важнее, чем даже оформить путевку в Лигу Европы. Букмекеры отдают предпочтение в противостоянии более именитым хозяевам, которые на протяжении нескольких лет входят в число сильнейших клубов Германии, тогда как Айнтрахт считается крепким середняком.





В нынешнем сезоне команды провели между собой две очные встречи, завершившиеся вничью 0:0. Такие результаты несколько удивляют, ведь до этого Боруссия с Айнтрахтом, а точнее клуб из Менхенгладбаха радовал забитыми мячами. Например, чуть более года назад дома Боруссия деклассировала Айнтрахт на своем поле 3:0, подобный счет возможен и сейчас, если гости в какой-то момент перестанут верить в свой успех.